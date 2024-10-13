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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42 ألفاً و227 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42 ألفاً و227

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42 ألفاً و227
ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42 ألفاً و227 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة في بيان اليوم، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 98464 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 52 شهيداً، و128 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من جانبه، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أكثر من 300 شخص استشهدوا على مدار 9 أيام متواصلة من الاجتياح البري لقوات الاحتلال لشمال قطاع غزة.

وأكد إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن قوات الاحتلال تشن حرب استئصال وإبادة جماعية شمال قطاع غزة وتمنع الطواقم الإسعافية والدفاع المدني من انتشال عشرات الشهداء من الشوارع، وتسعى للقضاء على المنظومة الصحية والمستشفيات بشكل كامل.

وأضاف أنه خلال 9 أيام متواصلة شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب استئصال واضحة المعالم في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها بحذافيرها شمال قطاع غزة، حيث تمنع الطواقم الإسعافية والدفاع المدني من انتشال عشرات الشهداء من الشوارع والطرقات، وتسعى للقضاء على المنظومة الصحية والقضاء على المستشفيات بشكل كامل.

وأكد أن قوات الاحتلال ترتكب مجازر ضد الإنسانية وتمارس القتل العمد من خلال قصف مراكز النزوح والإيواء، وترتكب عدة مجازر فظيعة ضد المدنيين من خلال القصف المقصود لتجمعات الأطفال والنساء، وكذلك تعمل على استهداف كل القطاعات الحيوية بمحافظة شمال غزة وتسعى إلى تحويل المحافظة إلى منطقة خراب وقتل وإبادة.








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