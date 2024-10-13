الأحد, 13-أكتوبر-2024 الساعة: 10:19 م - آخر تحديث: 10:15 م (15: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
نزار الحديثي عالم كبير في التاريخ الإسلامي.. فقدانه خسارة لا تعوض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
أخبار
المؤتمر نت - استشهد 5 أطفال فلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الشاطئ بمدينة غزة شمالي قطاع غزة

استشهاد 5 أطفال في مخيم الشاطئ بغزة

المؤتمرنت -
استشهاد 5 أطفال في مخيم الشاطئ بغزة
استشهد 5 أطفال فلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الشاطئ بمدينة غزة شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون غرب مخيم الشاطئ، ما أدى لاستشهاد 5 أطفال على الفور، وإصابة آخرين كانوا قربهم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42227 فلسطينيا، وإصابة 98464 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: التضخم في الصين يرتفع إلى 0.4%
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 30 فلسطينياً من الضفة
فنون ومنوعات: مسابقة جائزتها رحلة مجانية حول العالم
وثائق ونصوص: بيان صادر عن المؤتمر بمناسبة العيد الـ61 لثورة 14 أكتوبر
ثقافة: أرخص دول العالم للسفر في 2025
قضايا وآراء: ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
رياضة: فوز البرتغال وإسبانيا وصربيا ورومانيا
علوم وتقنية: أطعمة مضادة للقلق وأخرى تزيد منه
قضايا وآراء: 14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
عربي ودولي: الاحتلال يمنع انتشال 75 شهيداً في غزة
محافظات: البيضاء.. إتلاف 6 أطنان مواد غذائية منتهية
رياضة: كرواتيا تهزم إسكتلندا في دوري الأمم
فنون ومنوعات: عادل إمام يعتزل الفن نهائياً
مجتمع مدني: قلبك في خطر.. علامات يجب الانتباه إليها
علوم وتقنية: حالة ماء يمكن أن تسبب صرع أو وفاة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء لبنان إلى 2255
أخبار: لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الـ61 لثورة 14 أكتوبر
رياضة: منتخب السلة يستعد للبطولة العربية
أخبار: إغلاق موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر
محافظات: مؤتمر تعز ينعي القيادي عبدالله سلطان
أخبار: إقرار خطة الاحتفال بالعيد الـ61 لثورة 14 أكتوبر
أخبار: افتتاح مشروع الطاقة البديلة بمستشفى الكويت
أخبار: صنعاء: تدشين حملة للتوعية بسرطان الثدي
أخبار: الخدمة المدنية تعلن الاثنين إجازة رسمية
عربي ودولي: روسيا تدمّر 47 مسيّرة أوكرانية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024