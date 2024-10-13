الأحد, 13-أكتوبر-2024 الساعة: 10:20 م - آخر تحديث: 10:15 م (15: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
نزار الحديثي عالم كبير في التاريخ الإسلامي.. فقدانه خسارة لا تعوض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
أخبار
المؤتمر نت - حرص أممي على حلول توافقية لتحييد الاقتصاد اليمني وصرف المرتبات

حرص أممي على حلول توافقية لتحييد الاقتصاد اليمني وصرف المرتبات

المؤتمرنت -
حرص أممي على حلول توافقية لتحييد الاقتصاد اليمني وصرف المرتبات
كد وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، أن أية خطوات لإنجاح عملية التسوية السياسية السلمية والوصول لسلام دائم ومستدام تبدأ أولاً بمعالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها الشعب اليمني جراء استخدام الاقتصاد كأداة من أدوات الضغط السياسي على صنعاء.

وأوضح الوزير عامر خلال لقاء اليوم الأحد مع كل من مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء، محمد الغنام، وكبير المستشارين الاقتصاديين بمكتب المبعوث الأممي، ديرك-يان أومتزيغت، أن المعالجات الجادة للوضع الاقتصادي تبدأ أولاً من تمكين الشعب اليمني من ثرواته النفطية والاتفاق على آلية لتصدير الغاز والمشتقات النفطية كمرحلة أولى وإيداعها في حساب خاص لصرف المرتبات تحت إشراف أممي ثم يتم إيداع بقية الأوعية الإيرادية للحساب ذاته.

وأشار إلى فشل تجربة محاولة استخدام الاقتصاد كأداة لتركيع صنعاء وأن من شأن تكرار مثل هذه التجربة إلحاق ضرر بليغ في المضي بعملية السلام وكذا بإجراءات بناء الثقة بين كافة الأطراف.

وشدد وزير الخارجية، على رفض صنعاء المطلق لاستغلال الملف الاقتصادي المرتبط بمصالح ومعيشة المواطن اليمني، كورقة ضغط سياسية من قبل أي طرف، وكذا رفض المحاولات الأمريكية المتكررة ربط عملية السلام بتخلي صنعاء عن موقفها الداعم والمساند لقطاع عزة في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

وأكد دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها في أي إجراءات تؤدي إلى سلام عادل وشامل ومستدام والذي مثلت خارطة الطريق إحدى الخطوات الجادة لتحقيقه.

من جانبه قدم كبير مستشاري المبعوث الأممي لوزير الخارجية رؤية مكتب المبعوث لحلحلة القضايا الاقتصادية العالقة والتي لازالت مفتوحة وألقت بأعبائها على الشعب اليمني.

وأكد حرص مكتب المبعوث على استمرار الجهود في إيجاد حلول توافقية تؤدي إلى تحييد الاقتصاد اليمني عن الصراع وبما يعزز ثقة الأطراف لتحقيق السلام الشامل.

فيما ذكر مدير مكتب المبعوث أن الأمم المتحدة ستظل مستمرة في بذل المساعي الحميدة للتواصل إلى سلام مستدام في اليمن.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: التضخم في الصين يرتفع إلى 0.4%
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 30 فلسطينياً من الضفة
فنون ومنوعات: مسابقة جائزتها رحلة مجانية حول العالم
وثائق ونصوص: بيان صادر عن المؤتمر بمناسبة العيد الـ61 لثورة 14 أكتوبر
ثقافة: أرخص دول العالم للسفر في 2025
قضايا وآراء: ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
رياضة: فوز البرتغال وإسبانيا وصربيا ورومانيا
علوم وتقنية: أطعمة مضادة للقلق وأخرى تزيد منه
قضايا وآراء: 14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
عربي ودولي: الاحتلال يمنع انتشال 75 شهيداً في غزة
محافظات: البيضاء.. إتلاف 6 أطنان مواد غذائية منتهية
رياضة: كرواتيا تهزم إسكتلندا في دوري الأمم
فنون ومنوعات: عادل إمام يعتزل الفن نهائياً
مجتمع مدني: قلبك في خطر.. علامات يجب الانتباه إليها
علوم وتقنية: حالة ماء يمكن أن تسبب صرع أو وفاة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء لبنان إلى 2255
أخبار: لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الـ61 لثورة 14 أكتوبر
رياضة: منتخب السلة يستعد للبطولة العربية
أخبار: إغلاق موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر
محافظات: مؤتمر تعز ينعي القيادي عبدالله سلطان
أخبار: إقرار خطة الاحتفال بالعيد الـ61 لثورة 14 أكتوبر
أخبار: افتتاح مشروع الطاقة البديلة بمستشفى الكويت
أخبار: صنعاء: تدشين حملة للتوعية بسرطان الثدي
أخبار: الخدمة المدنية تعلن الاثنين إجازة رسمية
عربي ودولي: روسيا تدمّر 47 مسيّرة أوكرانية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024