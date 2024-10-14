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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة على

توقعات بهطول أمطار في 8 محافظات

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار في 8 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من سهل تهامة ومحافظات لحج، تعز، إب، الحديدة، المحويت، حجة وغرب صعدة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات أبين، الضالع، ريمة وغرب ذمار.

وحسب المركز بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بالحديدة ـ زبيد: 25.3ملم، إب: 0.2، كما هطلت أمطار متفرقة بين المتوسطة والغزيرة خارج نطاق المحطات على أجزاء من محافظات لحج، تعز، المحويت وحجة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب الركامية الكثيفة.








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