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المؤتمر نت - تدخين الفيب أو السجائر الإلكترونية أصبح شائعًا في السنوات الأخيرة كبديل محتمل للتدخين التقليدي، ولكن الأطباء والمختصين

تحذير صحي “مرعب” لمستخدمي السجائر الإلكترونية

المؤتمرنت -
تحذير صحي “مرعب” لمستخدمي السجائر الإلكترونية
حذر خبراء في مجال الصحة مدخني السجائر الإلكترونية القابلة لإعادة الاستخدام من ضرورة التأكد من تنظيفها جيدًا، حيث يمكن أن تتراكم البكتيريا داخلها؛ ما قد يؤدي إلى الإصابة بالتهابات صحية خطيرة.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، أعرب الخبراء عن مخاوفهم من أن الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة التي تعمل بالبطارية يجب أن يلاحظوا عدد المرات التي تحتاج فيها أجهزتهم إلى التنظيف.

وقالوا إن كفاءة وقدرة جهاز الفيب على العمل تعتمد على التنظيف المنتظم، لأنه يلتقط معظم الأوساخ والجراثيم.

وأوضحوا أن خزان الفيب يحتوي على السوائل التي تنتهي في النهاية في مجاري التنفس الخاصة بك ويمكن أن تؤوي البكتيريا وتنقلها مباشرة إلى جسمك.

كما يمكن لهذا الجزء من جهاز الفيب أيضًا “أن يصبح أكثر قذارة ويجذب معظم البكتيريا والجراثيم”، التي تسبب التهابات تنفسية خطيرة.

ومن هنا، أوصى الخبراء بتنظيف الخزان مرة واحدة في الأسبوع عن طريق شطفه بالماء الدافئ، ويمكنك استخدام الصابون إذا كنت تريد تنظيفًا أعمق وأكثر فاعلية.

يذكر أن تدخين الفيب أو السجائر الإلكترونية أصبح شائعًا في السنوات الأخيرة كبديل محتمل للتدخين التقليدي، ولكن الأطباء والمختصين حذّروا من أضرارلها البالغة ومخاطرها الصحية وتأثيراتها الخطيرة على الرئتين.

المصدر: وكالات








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