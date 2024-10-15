الثلاثاء, 15-أكتوبر-2024 الساعة: 05:11 م - آخر تحديث: 03:53 م (53: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
نزار الحديثي عالم كبير في التاريخ الإسلامي.. فقدانه خسارة لا تعوض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
أخبار
المؤتمر نت - هل تُعاني من "الإرهاق المفرط"؟.. إليك الحل

هل تُعاني من "الإرهاق المفرط" طوال الوقت؟.. إليك الحل

المؤتمرنت -
هل تُعاني من "الإرهاق المفرط" طوال الوقت؟.. إليك الحل

يعاني كثير من الناس من التعب طوال الوقت والشعور بالارهاق وأحياناً يحدث هذا الشعور في أيام العطلات والإجازات ومن دون أن يكون الشخص قد بذل مجهوداً بدنياً ولا حتى عقلياً، وهو ما يعطي انطباعاً لدى الشخص بأنه يعاني من حالة مرضية ويُسبب له الكثير من القلق تجاه ذلك.

ويتحدث الكثير من الأشخاص عن أعراض تتراوح بين الشعور بالتعب المستمر، والرغبة في النوم طوال الوقت، والشعور بالإحباط، وانخفاض الحالة المزاجية.

وحاول تقرير نشرته جريدة "ديلي تليغراف" البريطانية، واطلعت عليه "العربية.نت"، أن يُفكك أسباب هذه الظاهرة التي يعاني منها كثير من الناس، وأن يُرشدهم إلى الحلول الصحيحة للتخلص من هذه الحالة.

ونقل التقرير عن دراسة علمية قولها إن 55% من البريطانيين يعانون من فرط التعب، وترتفع هذه النسبة إلى 65% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً.

وتقول الدكتورة ساندرا ويتلي، عالمة النفس: "هذا النوع من الإرهاق الدائم ليس جديدا. لكن التحدث إلى الناس يُظهر أن هذا الشعور مرتبط بموجة متصاعدة من الضغوط".

وتقول الدكتورة ويتلي إن دورة الأخبار على مدار الساعة، والتي تعرضك لصور الموت والكوارث في جميع أنحاء العالم، يمكن أن تتركك مع الشك المقلق، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي تجعلك في "حالة مستمرة من المقارنة مع الآخرين، وهذا مصدر آخر للتعب".

وبحسب الدكتورة ويتلي فثمة جملة من الاستراتيجيات التي تساعد الشخص على التخلص من التعب المستمر والإرهاق المزمن الذي يشعر به على مدار الساعة، وهذه أبرزها:

أولاً: عليك تنظيم استخدام الهاتف الذكي، حيث تقترح الدكتورة ويتلي التقليل من تداول المقاطع والرسائل وتمريرها.

ثانياً: عليك تغذية أمعائك وتنظيفها، حيث يجب القيام بتنظيف الثلاجة، إذ تقول الدكتورة إميلي ليمينج، عالمة الميكروبات: "تشارك بكتيريا أمعائك في كل عملية في جسمك، وتؤثر على صحتك وطاقتك وقوة عقلك".

ثالثاً: تناول فيتامين (د)، حيث إن فيتامين (د) ضروري لوظيفة العضلات والطاقة العضلية، لذا فإن نقصه يمكن أن يجعلنا نشعر بالتعب. ومن بين الوظائف الحيوية الأخرى، يساعد المغنيسيوم أيضاً في تنظيم الالتهابات ويؤثر على الهرمونات والناقلات العصبية التي تشارك في طاقتنا ونومنا.

وفي الوقت نفسه، تعد فيتامينات المجموعة (ب) ضرورية أيضاً لإنتاج الطاقة وتحسين الحالة المزاجية، في حين أن نقص المغنيسيوم يمكن أن يؤدي إلى التعب وقلة التركيز والأرق والقلق. وتقول الدكتورة ستيفنسون: "عندما تعلم أن معظم البالغين في بريطانيا لديهم مستويات غير كافية من فيتامين د، بالإضافة إلى نقص المغنيسيوم وعدم كفاية الألياف ونقص المغذيات الدقيقة الأخرى، فليس من المستغرب أن يرتفع التعب والإجهاد المزمن".

رابعاً: تحقق من مستويات الحديد وفيتامين (B12)، فإذا كنت تعاني من إرهاق غير مبرر، فقد يكون من المفيد تحديد أي مشاكل صحية كامنة محتملة.

وتقول الدكتورة لورا موني من مؤسسة "راندوكس هيلث" إن الإرهاق من الأعراض الشائعة للعديد من الحالات، فقد يكون لديك نقص في الحديد، أو فيتامين مثل ب12 مما قد يؤدي إلى فقر الدم. وقد يشير التعب حتى إلى مرض الاضطرابات الهضمية، الذي يضعف امتصاص العناصر الغذائية وبالتالي يؤثر على مستويات الطاقة.

وتقول الدكتورة موني: "قد يعاني الأشخاص المصابون بمرض السكري غير المشخص أو غير الخاضع للسيطرة بشكل جيد من الإرهاق بسبب ضعف القدرة على استخدام غلوكوز الدم بشكل فعال". وتضيف: "يمكن أيضاً أن يسبب قصور الغدة الدرقية شعور بالتعب، حيث تكون الغدة الدرقية غير نشطة، وهذا يؤدي إلى التعب وانخفاض مستويات الطاقة".*وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً من الضفة
علوم وتقنية: “تيك توك” يزيل أكثر من 200 مليون محتوى
فنون ومنوعات: اعتقال مدونة شهيرة لهذا السبب
عربي ودولي: المقاومة تعرض مشاهد لاستهداف سرية صهيونية
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
أخبار: ثورة 14 أكتوبر.. من صنعاء وحتى الانفجار في ردفان
أخبار: النواب يدين استهداف المدنيين في لبنان وفلسطين
أخبار: سلام يؤكد استمرار كفاح اليمنيين لدحر قوى الاحتلال الجديد
مجتمع مدني: تحذير صحي “مرعب” لمستخدمي السجائر الإلكترونية
أخبار: توقعات بهطول أمطار في 8 محافظات
رياضة: اليونان "الحفل الرابع" والنمسا تذل النرويج
أخبار: غازي يدعو لاستلهام دروس ثورة 14 اكتوبر لمواجهة مشاريع الاستعمار
فنون ومنوعات: محمد رمضان: أشعر بعدم محبة بعض الفنانين
علوم وتقنية: أمراض تزيد من خطر الإصابة بالسرطان
رياضة: إنجلترا تتجاوز فنلندا في دوري الأمم
أخبار: بيان صادر عن المؤتمر بمناسبة العيد الـ61 لثورة 14 أكتوبر
أخبار: حرص أممي على حلول توافقية لتحييد الاقتصاد اليمني وصرف المرتبات
أخبار: استشهاد 5 أطفال في مخيم الشاطئ بغزة
اقتصاد: التضخم في الصين يرتفع إلى 0.4%
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 30 فلسطينياً من الضفة
فنون ومنوعات: مسابقة جائزتها رحلة مجانية حول العالم
وثائق ونصوص: بيان صادر عن المؤتمر بمناسبة العيد الـ61 لثورة 14 أكتوبر
ثقافة: أرخص دول العالم للسفر في 2025
أخبار: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42 ألفاً و227
أخبار: استعدّوا.. عواصف رعدية وأمطار ورياح قوية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024