المؤتمرنت -

اليونيسف: 400 ألف طفل لبناني خارج منازلهم

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان أجبر أكثر من 400 ألف طفل على ترك منازلهم، لاسيما في ظل اقتراب حلول فصل الشتاء.



وذكر تيد شيبان نائب المدير التنفيذي للعمل الإنساني وعمليات الإمداد لـ"اليونيسف"، عقب اجتماعه وماثيو هولينجورث مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان مع نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن الأطراف الثلاثة بحثت سبل تأمين المساعدات الإنسانية الغذائية، والنظافة والمياه والتعليم لفائدة هؤلاء الأطفال النازحين، مشددا على ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، ووقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي.



كما أكد ضرورة "أن يكون هناك وقف لإطلاق النار للمضي قدما فلا يمكن لشيء أن ينجح إن استمر النزاع"، منوها إلى أنه يجري العمل عن كثب مع الحكومة اللبنانية التي تقود هذه الاستجابة وتنسق العمل الذي تقوم به المنظمة الأممية لدعم هؤلاء الأطفال.



ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن في الأسابيع الأخيرة زاد الكيان الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على الفرار من منازلهم.