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أخبار
المؤتمر نت - ناقش رئيس مجلس النواب، يحيى علي الرعي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، عددا من القضايا الوطنية المهمة في ضوء مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة المحلية

الراعي يناقش مع الرهوي عدداً من القضايا

المؤتمرنت -
الراعي يناقش مع الرهوي عدداً من القضايا
ناقش رئيس مجلس النواب، يحيى علي الرعي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، عددا من القضايا الوطنية المهمة في ضوء مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة المحلية، والعربية والدولية.

كما ناقش اللقاء ما تتطلبه المرحلة التي تمر بها بلادنا والمنطقة لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن والأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمة ذلك العمل على تعزيز وحدة الصف الوطني وتوحيد كافة الجهود المخلصة لمواجهة تلك التحديات والمؤامرات.

وفي اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب على أهمية رفع مستوى الوعي واليقظة في مواجهة تلك التحديات وإسقاط رهانات أعداء اليمن.

وجدد التأكيد على موقف اليمن الثابت في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعبين الفلسطيني واللبناني من حرب إبادة جماعية، في ظل استمرار التخاذل العربي وصمت المجتمع الدولي المعيب، والذي يضع الشعوب العربية أمام تحديات ومخاطر غير مسبوقة لمواجهة الصلف والتعنت والعربدة الصهيونية بدعم أمريكي بريطاني.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما يحقق تطلعات المواطنين في التغيير والبناء المنشود.








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