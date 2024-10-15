المؤتمرنت -

صنعاء.. إحالة 13 متهماً إلى النيابة

أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان محمد المتوكل، إحالة 13 متهماً إلى النيابة.



حيث أحالت 9 متهمين في قضية فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.



وتتمثل واقعة الفساد في التلاعب والغش وتجاوزات مالية بحجم ضرر في تلك القضية بأكثر من 115 مليون ريال.



وأحالت الهيئة الى نيابة الأموال العامة متهمين اثنين في واقعة ارتكاب جريمة عرقلة سير عمل، ومتهماً آخر في قضية انتحال شخصية.



كما أحالت الهيئة متهماً في قضية اعتداء على موظف عام والشروع في قتل إلى نيابة غرب الأمانة.



وناقشت هيئة مكافحة الفساد في اجتماعها عدداً من التظلمات المقدمة من مواطنين واتخذت ما يلزم بشأنها.