المؤتمرنت -

جابر الوهباني يعزي بوفاة العميد عبدالمغني

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى العميد/ محمد عبدالوارث عبدالمغني، لذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.





وفي برقية العزاء التي بعثها الى أولاد الفقيد معين محمد عبدالوارث،وحمدان وحازم، وكافة آل عبدالمغني، في محافظتي ذمار وإب، أعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل..



سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فيسح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".