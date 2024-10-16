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أخبار
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، إلى 42 ألفاً و409 شهداء، و99 ألفاً و153 مصاباً

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42409

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42409
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، إلى 42 ألفاً و409 شهداء، و99 ألفاً و153 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 65 شهيداً و140 مصاباً.

ونوهت إلى أنه لايزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات دون تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ376 على التوالي، ووسع عملياته في المنطقة باستهداف الأراضي اللبنانية، ما عزز المخاوف الدولية من توسع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.








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