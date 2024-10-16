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أخبار
المؤتمر نت - صدور قرار بنقل قضاة للعمل في عدة محاكم

صدور قرار بنقل قضاة للعمل في عدة محاكم

المؤتمرنت -
صدور قرار بنقل قضاة للعمل في عدة محاكم
صدر اليوم قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم الاستئنافية والابتدائية.

حيث قضى القرار رقم "124" لسنة 1446هـ بنقل القضاة التالية اسمائهم للعمل المبين قرين اسم كل منهم على النحو الاتي:

- أمين علي أحمد أحمد زبارة رئيسا لمحكمة استئناف محافظة البيضاء رئيسا للشعبة الجزائية والشخصية.

- عبدالحفيظ عبدالرزاق يحيى المحبشي رئيسا لشعبة الأموال العامة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

- يحيى عبدالوهاب أحمد الذاري رئيسا للشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

- عبدالله حميد أحمد أبو عريج رئيسا للشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف محافظة الحديدة

- عبدالجليل محمد محمد عباس رئيسا للشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.

- أمين عبدالرحمن حمود العمري رئيسا للشعبة الشخصية والمدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة عمران.

- عبداللطيف عبدالرب علي بابكر رئيسا للشعبة المدنية الثانية والشخصية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.

- طه عبدالرؤف محمد نعمان عضوا بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

- علي حسين عبدالله السنباني عضوا بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

- أحمد محمد حميد الادريسي عضوا بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.

- أحمد محمد عمر الشليف عضوا بالشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.

- أسامة زيد على الخاشب عضوا احتياطيا بمحكمة استئناف محافظة المحويت.

- ياسر أحمد عبده العمدي رئيسا لمحكمة بني الحارث الابتدائية في أمانة العاصمة.

- باسم نعمان عبده حمدين إبراهيم رئيسا لمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.

= معين حسين حسين العزيري رئيسا لمحكمتي الضرائب والجمارك الابتدائيتين بأمانة العاصمة

= فارس عبدالسلام غالب مرعي رئيسا للمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة ذمار

- هاشم أحمد يحيى المؤيد رئيسا لمحكمة عبس الابتدائية و رئيسا لمحكمتي حرض وميدي الابتدائيتين في محافظة حجة.

- عبدالرحيم يحيى محمد الأهدل رئيسا لمحكمة جنوب الحديدة الابتدائية

- إبراهيم عبدالله سالم أحمد رئيسا لمحكمتي زبيد وحيس الابتدائيتين في محافظة الحديدة.

- عمار يحيى حزام يحي المحن رئيسا لمحكمة الزيدية الابتدائية في محافظة الحديدة

- أحمد علي حسن عبدالرحمن عفيفي رئيسا لمحكمة الزهرة الابتدائية في محافظة الحديدة

- أحمد محمد أحمد القطاع رئيسا لمحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية في محافظة الحديدة

- عبد المجيد أحمد أحمد العامري رئيسا لمحكمة المراوغة الابتدائية في محافظة الحديدة

- زايد عبدالولي علي أحمد التام رئيسا لمحكمتي وشحة ومستبأ الابتدائيتين في محافظة حجة

- علي المنتصر علي المنتصر رئيسا لمحكمة السلفية الابتدائية في محافظة ريمة.








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