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أخبار
المؤتمر نت - أكد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي أهمية حشد الطاقات وتوحيد الجهود والامكانات المتاحة لمواجهة التحديات الراهنة والعمل على تذليل كافة الصعوبات المترتبة على تداعيات العدوان والحصار

الراعي يؤكد على أهمية تضافر الجهود

المؤتمرنت -
الراعي يؤكد على أهمية تضافر الجهود
أكد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي أهمية حشد الطاقات وتوحيد الجهود والامكانات المتاحة لمواجهة التحديات الراهنة والعمل على تذليل كافة الصعوبات المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.

وأشار خلال لقائه اليوم رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى ما أفرزته معطيات المرحلة الراهنة والتي تستوجب مواجهة التصعيد الصهيوني وكبح جماح أطماعه التوسعية في المنطقة والتحرك على كافة الأصعدة لإيقاف حرب الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لمقدرات الشعبين الفلسطيني واللبناني ومصالح شعوب المنطقة.

من جانبه ثمن رئيس مجلس الشورى مواقف مجلس النواب المشرفة والمعبرة عن توجهات القيادة الثورية والسياسية وتطلعات أبناء الشعب اليمني، وكذا الجهود التي يبذلها المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي.

وأكد حرص مجلس الشورى على تعزيز التعاون والتنسيق في الجوانب المشتركة بما يحقق المصلحة العامة، وفي إطار معركة الثبات والصمود لتجاوز تحديات المرحلة، والمضي في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية في معركة التغيير والبناء ومواجهة الكثير من المشاكل المتمثلة في انهيار العملة المحلية في المحافظات المحتلة، وانعدام خدمات الكهرباء والمياه، والفوضى الأمنية الناتجة عن سياسات الإفقار والتجويع التي يمارسها المحتل الأمريكي السعودي الإماراتي في المحافظات المحتلة.

وناقش اللقاء عددا من المواضيع والقضايا الوطنية المهمة.








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