المؤتمرنت -

لبنان يقدم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها قدمت شكوى إلى مجلس الأمن حول الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الشكوى تدين خرق إسرائيل سيادة لبنان وتستهدف المدنيين والمسعفين.



وقالت الوزارة في بيان، إنه في إطار الشكاوى الدورية لتوثيق العدوان الإسرائيلي والضغط على المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل التحرك لوقفه، تم تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان خلال الفترة من 3 ولغاية 14 أكتوبر 2024.



وذكرت وزارة الخارجية، أن لبنان أدان في الشكوى "استمرار إسرائيل في خرقها لسيادته بحرا وبرا وجوا، واستهدافها مراكز الجيش اللبناني، وهيئات الإسعاف والإغاثة، والمدنيين غير المشاركين في الأعمال الحربية بقصف عشوائي للمدن والقرى، على غرار ما حصل في بلدة أيطو ومنطقتي النويري ورأس النبع وغيرها من المناطق، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من المدنيين. إضافة الى استهدافها محطات نقل المياه، ومعبر المصنع الحدودي، وشنها غارات على محيط قلعة بعلبك المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، وعلى سوق النبطية التاريخي".



كما أدان لبنان انتهاج إسرائيل سياسة التصفية والاغتيالات الممنهجة عبر الغارات الجوية المباغتة في المدن والقرى والأحياء المأهولة بالسكان، دون أي اكتراث بحياة المدنيين"، لافتا إلى أن "إسرائيل تحاول بالقوة وبالوسائل العسكرية العدائية فرض رؤيتها للأمن في المنطقة ضد سيادة وأمن وسلامة دول المنطقة وشعوبها، متذرعةً بمزاعم غير مبنية على أي دلائل أو براهين تثبت السردية التي تتبناها، خصوصا لجهة ادعائها الدفاع عن النفس".



وطلب لبنان من مجلس الأمن "إدانة العدوان الإسرائيلي الواسع والمتواصل عليه وعلى شعبه، والاجتياح البري لأراضيه"، وكرر دعوته المجلس إلى "إلزام إسرائيل بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 من خلال الوقف الفوري للأعمال العدائية، والانسحاب فوراً من الأراضي اللبنانية كافة".



ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ الخامس من أكتوبر الجاري امتد حتى العاصمة بيروت، متسببا باستشهاد وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من أكثر من مليون آخرين.