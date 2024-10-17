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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 42 ألفاً و438 شهيداً، و99 ألفاً و246 مصاباً

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 42438

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 42438
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 42 ألفاً و438 شهيداً، و99 ألفاً و246 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، بأن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في القطاع، وصل منهما للمستشفيات 29 شهيدًا و93 مصاباً، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت أنه في "اليوم الـ377 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".








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