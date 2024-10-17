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المؤتمر نت - ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مجزرة جديدة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال في مخيم جباليا شماليّ قطاع غزة

مجزرة للاحتلال في جباليا

المؤتمرنت -
مجزرة للاحتلال في جباليا
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مجزرة جديدة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال في مخيم جباليا شماليّ قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفيي "كمال عدوان" و"العودة" في شمال قطاع غزة استقبلا جثث 25 شهيدا و150 جريحا بعد أن قصف الاحتلال مدرسة "أبو حسين" الابتدائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تؤوي آلاف النازحين، بعد تقدم دباباته في محيط مفترق الشهداء الستة في جباليا، منوهة بأن هذه الحصيلة تبقى مؤقتة نظرا لتواصل عمليات إجلاء الضحايا.

وكان ثلاثة فلسطينيين على الأقل قد استشهدوا، وأصيب آخرون بجروح، في وقت سابق اليوم، في قصف إسرائيلي لخيمة عند مدرسة تؤوي نازحين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

يشار إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 42438 شهيدا و99246 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.








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