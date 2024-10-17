المؤتمرنت -

3 هزات أرضيـة تضرب مدن يمنية

سجلت محطات رصد ودراسات الزلازل بالمركز الوطني لرصد ودراسات الزلازل والبراكين بمحافظة ذمار اليوم، ثلاث هزات أرضية على الأراضي اليمنية منذ مساء أمس الأربعاء وحتى فجر اليوم الخميس.



وتوزعت الهزات في مناطق خليج عدن، وشرق العدين، وشرق مدينة ذمار، بقوى تتراوح بين (2.3-3.3) درجات على مقياس ريختر.



وأوضح رئيس المركز الوطني لرصد ودراسات الزلازل والبراكين المهندس محمد حسين الحوثي، أن محطات المركز رصدت عند الساعة (10:57) مساء أمس الأربعاء (بتوقيت صنعاء) هزة أرضية في خليج عدن بقوة (3.3) درجة على مقياس ريختر بين خط طول (44.11) شرقا وخط عرض (12.45) شمالا.



فيما رصدت المحطات هزة أخرى شرق مدينة ذمار على بُعد 18 كيلومترًا من محطات الرصد بقوة (2.3) درجة على مقياس ريختر عند الساعة (3:02) فجر اليوم الخميس.



وسجلت المحطات هزة أرضية في منطقة شرق العدين بقوة (3) درجات على مقياس ريختر عند الساعة (4:31) فجرًا بين خط طول (44.868) شرقًا وخط عرض (13.417) شمالًا.



وأكد الحوثي، أن الأنشطة الزلزالية تندرج ضمن الأنشطة الخفيفة التي تحدث بين الفترة والأخرى والتي تُعد تفريغًا للطاقة الزلزالية.