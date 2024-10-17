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المؤتمر نت - ادان المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي واستنكروا

المؤتمر وحلفاؤه يدينون الاعتداءات الأمريكية ويؤيدون الرد عليها

المؤتمرنت -
المؤتمر وحلفاؤه يدينون الاعتداءات الأمريكية ويؤيدون الرد عليها
ادان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي واستنكروا بشدة الاعتداء الأمريكي الذي طال العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات يوم أمس.

وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أن هذا الاعتداء الجديد يمثل انتهاكاً للسيادة اليمنية وخرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة الذي يضمن لكل دولة سيادتها واستقلالها ويجرم الاعتداء عليها حيث تسعى واشنطن من خلال هذه الاعتداءات إلى إثناء الشعب اليمني وقواته المسلحة عن مساعدة ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية الذين يتعرضون لحرب إبادة من قبل الكيان الصهيوني وهو الأمر الذي لا يمكن لهم تحقيقه فالشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة سيواصلون موقفهم في دعم وإسناد غزة بكل ما يستطيعون.

وجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه تأييدهم لأي إجراءات تتخذها القوات المسلحة للرد على هذه الاعتداءات الأمريكية باعتبار ذلك حقاً مكفولاً للشعب اليمني للدفاع عن أمنه وسيادته واستقلالية قراره الوطني.








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