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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2412 شهيداً و11285 مصاباً، منذ أكتوبر 2023

ارتفاع عدد الشهداء في لبنان إلى 2412

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد الشهداء في لبنان إلى 2412
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2412 شهيداً و11285 مصاباً، منذ أكتوبر 2023.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها، اليوم، استشهاد 45 شخصاً وإصابة 179 آخرين، حصيلة الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية.

من جانبها، أفادت لجنة الطوارئ الحكومية في لبنان بتسجيل 96 غارة جوية إسرائيلية، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10246 اعتداء.

وأشارت إلى أنه تم فتح 1096 مركزاً لاستقبال النازحين منها 900 مركز وصلت للحدّ الأقصى من قدرتها الاستيعابية، كما تم تسجيل 190 ألفًا و882 نازحاً في مراكز الإيواء.








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