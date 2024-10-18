المؤتمرنت -

الصحة العالمية: الوضع في غزة "غير إنساني"

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الوضع في قطاع غزة "غير إنساني".



وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية، في منشور عبر منصة إكس، أن التقييمات الأخيرة تشير إلى أن الجميع تقريبا في غزة يتضورون جوعا.



ودعا إلى إيصال فوري للمساعدات الإنسانية إلى الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والذين يحتاجون إلى علاج عاجل، كما جدد دعوته لوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مرتكبا العديد من المجازر ضد الفلسطينيين، بسبب القصف المكثف والعنيف جوا وبحرا وبرا، مخلفا كارثة إنسانية غير مسبوقة .