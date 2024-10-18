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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ محمد حسين الطويل نائب رئيس فرع المؤتمر بمديرية مناخة محافظة صنعاء

الأمين العام يعزي بوفاة محمد حسين الطويل

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة محمد حسين الطويل
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ محمد حسين الطويل نائب رئيس فرع المؤتمر بمديرية مناخة محافظة صنعاء، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

مشيداً في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الفقيد أحمد محمد حسين الطويل وإخوانه وكافة آل الطويل بمديرية مناخة محافظة صنعاء، بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية ودوره الاجتماعي في الإصلاح بين الناس، ومعبِّراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام.

وابتهل الأمين العام إلى المولى جلّت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.








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