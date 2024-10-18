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المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ عملية استهدفت سفينة "MEGALOPOLIS" في البحر العربي بعددٍ من الطائرات المسيرة

استهداف سفينة في البحر العربي

المؤتمرنت -
استهداف سفينة في البحر العربي
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ عملية استهدفت سفينة "MEGALOPOLIS" في البحر العربي بعددٍ من الطائرات المسيرة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن العملية التي نفذها سلاح الجو المسير حققت أهدافها بنجاح.. مؤكدة أن استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وحيت القوات المسلحة المجاهدين في غزة وفي لبنان.. مؤكدة أن استشهاد القائد الكبير يحيى السنوار، لن يزيد المقاومة وكل الأحرار في العالم إلا إصراراً على مواصلة طريق التحرير والانتصار.

وأضاف البيان" إنَّ القوات المسلحةَ اليمنيةَ وهي تدشنُ عامَها الثاني من الإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ تؤكدُ استمرارَها في فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ الإسرائيليِّ واستهداف كافة السفنِ المرتبطةِ به أو المتجهةِ إليه أو التي تتعاملُ معه وكذلك استمرارُها في استهدافِ العدوِّ الإسرائيليِّ بالصواريخِ والمسيراتِ وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان".








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