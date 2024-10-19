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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة

الطقس في اليمن: أمطار متفاوتة وتدني الرؤية

المؤتمرنت -
الطقس في اليمن: أمطار متفاوتة وتدني الرؤية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من صحارى ومرتفعات محافظات المهرة، حضرموت، لحج، البيضاء، الضالع، تعز، إب، المحويت وأجزاء من سهل تهامة.

كما يُتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات ريمة، حجة، صعدة، السواحل الجنوبية والغربية وأرخبيل سقطرى.

وأشار المركز إلى أنها هطلت أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، البيضاء، الضالع، تعز، إب، المحويت وسهل تهامة.

ونبه المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية أثناء هطول الأمطار، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة.








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