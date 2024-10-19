السبت, 19-أكتوبر-2024 الساعة: 04:06 م - آخر تحديث: 04:00 م (00: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حروف موجوعة في رحيل الإعلامي الجميل حسن عبدالوارث
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - قدّم رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، واجب العزاء في استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" القائد المجاهد يحيى السنوار

الراعي يقدّم واجب العزاء باستشهاد السنوار

المؤتمرنت -
الراعي يقدّم واجب العزاء باستشهاد السنوار
قدّم رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، واجب العزاء في استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" القائد المجاهد يحيى السنوار.

وجدد رئيس مجلس النواب خلال زيارته اليوم، لمكتب حماس بالعاصمة صنعاء، إدانته الشديدة لاستمرار جرائم العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني بدعم أمريكي وبريطاني.

وأكد ثبات الموقف اليمني الرسمي والشعبي المساند والداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحقيق النصر وإنهاء الاحتلال واستعادة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وعبر يحيى الراعي، خلال لقائه ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة وممثلي حركات المقاومة الفلسطينية، عن صادق العزاء والمواساة للشعب الفلسطيني وحركة "حماس" وفصائل المقاومة ودول المحور في استشهاد القائد المجاهد السنوار وكل الشهداء من قيادات المقاومة الفلسطينية واللبنانية.

وأعرب عن أسفه لمواقف الأنظمة العربية والإسلامية المتخاذلة عن نصرة القضية الفلسطينية .. لافتاً إلى الدعم الأمريكي والأوروبي اللا محدود لكيان العدو الصهيوني وتزويده بأحدث وأفتك أنواع الأسلحة لقتل أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب من كل أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم التحرك العاجل لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بكافة السبل والوسائل.

وأشاد رئيس مجلس النواب بتضحيات الشهيد البطل يحيى السنوار الذي نذر حياته في سبيل الانتصار للقضية الفلسطينية .. منوهاً بالدور الجهادي للشهيد في التخطيط والتنفيذ لعملية "طوفان الأقصى"، التي أذلت الصهاينة.

وبارك للجميع وأسرة الشهيد السنوار، نيله الشهادة في سبيل الله والدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات، مجسداً صدق الانتماء للعروبة والإسلام.

فيما عبر ممثل حركة "حماس" بصنعاء أبو شمالة عن التقدير لرئيس مجلس النواب ومرافقيه على الزيارة وتقديم واجب العزاء والمواساة في استشهاد القائد الكبير يحيى السنوار .. مشيراً إلى ما تجسده هذه الزيارة من مشاعر أخوية صادقة.

وثمن مواقف اليمن المشرفة قيادة وشعباً في مناصرة وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكداً أن القائد السنوار استشهد مقبلاً غير مدبر، عكس ما روجت له الرواية الإسرائيلية من مزاعم وأكاذيب بأنه يحتمي بالأسرى.

وقال "لقد صدق الله فصدقه وعلى الأجيال أن يتعلموا من مدرسة القائد الشهيد السنوار وشجاعته والإرادة والعزيمة التي لا تلين".

وأضاف "أن السنوار هو الرجل الذي تحطمت على يديه جبروت اسرائيل بعملية السابع من أكتوبر 2023م، حيث لم تعد الأراضي الفلسطينية المحتلة أرض آمنة لليهود الصهاينة كما كانوا يزعمون ويروجون، فلقد حطم القائد السنوار قدرات الاستخبارات الصهيونية والغربية وأحيا الأمل في الأمة بروح المقاومة والاستبسال".

وأكد أبو شمالة أن استمرار ثبات وصمود أبناء غزة والشعب الفلسطيني، مؤشر النصر القادم بالرغم من المعاناة والقصف والدمار والقتل والتنكيل والحصار، وبالرغم من محاولة مجرمي الحرب الصهاينة تهجيرهم واخلاء شمال القطاع".

وشدد على أهمية وحدة الأمة للتعجيل بزوال الكيان المحتل والغاصب.. مثمناً الدور البطولي لمحور المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق وتوسع عمليات استهداف العدو وآخرها عملية الأردن لتشتيت أمن العدو.

وتابع ممثل حركة "حماس" نحن ثابتون على المبدأ الجهادي لأننا اصحاب الحق حتى تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس الشريف".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: هجوم جوي يستهدف منزل نتنياهو
فنون ومنوعات: لطفي بوشناق: الفنان هو صوت الشعب
رياضة: دورتموند يهزم سانت باولي بثنائية
أخبار: عدوان جديد على الحديدة
رياضة: "الليغا" يعود بمواجهات قوية للريال وبرشلونة
مجتمع مدني: نصائح للحفاظ على الصحة النفسية
أخبار: استهداف سفينة في البحر العربي
علوم وتقنية: هل شرب الماء أثناء الأكل مضر بالصحة؟
فنون ومنوعات: مداهمة موقع تصوير مسلسل ميرفت أمين
عربي ودولي: حماس تنعى قائد كتيبة تل السلطان
عربي ودولي: حماس: قطع الاتصالات عن غزة جريمة
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة محمد الطويل
عربي ودولي: اليونيسف تحذّر: أطفال لبنان في خطر
عربي ودولي: أوكرانيا تعلن عن خسائر روسيا
أخبار: مسيرة مليونية بصنعاء مع غزة ولبنان
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 42 ألفاً و500
أخبار: السياسي الأعلى ينعي يحيى السنوار
عربي ودولي: منظمة: الوضع في غزة "غير إنساني"
رياضة: صدارة ليفربول على المحك أمام تشيلسي
اقتصاد: الذهب يحقق رقماً تاريخياً جديداً
أخبار: طقس اليمن المتوقع خلال الـ24 ساعة
أخبار: حماس تعلن استشهاد يحيى السنوار
عربي ودولي: 40 ألفاً أدَّوا صلاة الجمعة بالأقصى
عربي ودولي: حزب الله: انتقلنا لمرحلة تصاعدية ضد العدو
محافظات: إتلاف 30 طناً أدوية ومواد غذائية بالجوف
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024