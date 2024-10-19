المؤتمرنت -

الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي بغزة

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستهدفت كل من يتحرك في محيطه.



وقالت مصادر طبية في غزة، إن دبابات الاحتلال حاصرت المستشفى، وأطلقت قذائفها نحو مرافقه، كما توقف المولد الكهربائي عن العمل بسبب إطلاق النار في اتجاه المستشفى.



وأضافت المصادر ذاتها، أن دبابات الاحتلال قصفت الطابقين الثاني والثالث، وهدمت جزءا من سور المستشفى.



ولليوم الخامس عشر على التوالي، تواصل قوات الاحتلال قصفها الجوي والبري والبحري على شمال قطاع غزة، وتمنع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود، وتدمر المنازل وتفجر مربعات سكنية كاملة.



ففي السادس من أكتوبر الجاري، بدأت قوات الاحتلال بفرض حصار مشدد على شمال القطاع، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا، في ظل العدوان الإسرائيلي الذي دخل عامه الثاني.



وكان المستشفى قد تعرض لحصار مماثل في شهر نوفمبر 2023، واستهدفته قوات الاحتلال حينها بالقصف المباشر، واقتحمته وقتلت واعتقلت عددا من الجرحى.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42519 فلسطيني، وإصابة 99637 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.