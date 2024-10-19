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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج عبده أحمد نعمان الخامري، بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع

الوهباني يعزي بوفاة الحاج عبده الخامري

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة الحاج عبده الخامري
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج عبده أحمد نعمان الخامري، بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وعبّر الأمين العام المساعد في برقية العزاء التي بعث بها إلى الأستاذ عبدالاله أحمد نعمان الخامري مدير عام الدائرة الاقتصادية برئاسة الوزراء، وأبناء الفقيد أمين وعبدالجليل وياسين عبده أحمد الخامري وباقي أفراد الأسرة وكافة آل الخامري في عزلة الأيفوع بمديرية المواسط محافظة تعز، عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام.

وأشاد الوهباني، بمناقب الفقيد، حيث كان رجل خير وسلام يسعى دوما لخدمة المجتمع وإصلاح ذات البين، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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