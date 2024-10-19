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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ مظفر أبو يابس

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مظفر عبدالله يحيى أبو يابس، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وأشاد أبو راس، في البرقية التي بعثها إلى الشيخ علي يحيى عبدالله أبو يابس، والشيخ يحيى علي علي أبو يابس، والشيخ صادق علي يحيى أبو يابس عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس النواب، وإلى نجل الفقيد محمد مظفر عبدالله أبو يابس وإخوانه، بمناقب الفقيد وجهوده وإسهاماته المتعددة في خدمة الوطن والمجتمع وأعمال البر والإحسان والإصلاح بين الناس.



وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته لأسرة الفقيد وكافة آل أبو يابس بمديرية عنس محافظة ذمار في هذا المصاب.. سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".