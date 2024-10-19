المؤتمرنت -

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ عبدالله العزابي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالله محسن العزابي وبقية أفراد الأسرة وكافة آل العزابي وجميع وجهاء وأعيان قبيلة ثلاء حاشد، في وفاة الشيخ محسن علي محمد العزابي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة زاخرة بالعطاء الاجتماعي والوطني.



مشيداً بمناقب الفقيد الوطنية والقبلية وإسهاماته في خدمة المجتمع وسعيه الحثيث لإصلاح ذات البين وخدمة الاستقرار في محيطه القبلي.



وعبر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.