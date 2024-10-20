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المؤتمر نت - قام الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن ومعه الامين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات

المؤتمر والاحزاب السياسية يقدمون العزاء في استشهاد يحيى السنوار

المؤتمرنت -
المؤتمر والاحزاب السياسية يقدمون العزاء في استشهاد يحيى السنوار
قام الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن ومعه الامين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله احمد مجيديع وعضو المكتب السياسي لانصار الله علي القحوم وعدد من قيادات الاحزاب والمكونات السياسية بزيارة مكتب حركة حماس في صنعاء لتقديم واجب العزاء في استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار الذي استشهد وهو يقاتل جنود الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة .
وقد تحدث خلال الزيارة الامين المساعد للمؤتمر للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله احمد مجيديع معزيا حركة حماس والشعب الفلسطيني باستشهاد القائد المجاهد يحيى السنوار مؤكدا ان السنوار قدم نموذجا في التضحية حيث استشهد وهو يقاتل مقبلا غير مدبر ويواجه جنود الاحتلال الصهيوني بنفسه .
واشار مجيديع الى ان طريقة استشهاد السنوار الجمت العدو الصهيوني الذي كان يزعم ان السنوار يتخفى في الانفاق وهو الامر الذي ثبت كذبه حيث كان القائد السنوار يقاتل بجانب جنود المقاومة حتى لقي الله شهيدا .
واوضح مجيديع ان استشهاد السنوار سيزيد المقاومة الفلسطينية قوة وصلابة واذا استشهد قائد فهناك قيادات اخرى ستظهر وستواصل درب المقاومة ضد العدو الصهيوني مجددا التاكيد على موقف الشعب اليمني المساند لفلسطين وشعبه ومقاومته حتى تحرير ارضه واقامة دولته المستقلة .
من جانبه تحدث عضو المكتب السياسي لانصار الله علي القحوم مقدما العزاء والمواساة والمباركة في استشهاد القائد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس .
وجدد القحوم التأكيد على الثبات في الموقف والقضية ومساندة اليمن الدولة والقائد والشعب والإجماع الوطني لغزة ولبنان حتى الانتصار وزوال اسرائيل.
وقد القيت خلال الزيارة عدد من الكلمات من ممثلي قيادات الاحزاب والمكونات السياسية اليمنية تضمنت التعزية باستشهاد المجاهد السنوار والتأكيد على موقف اليمن المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة للعدو والمحتل الصهيوني.
وكان القائم باعمال حركة حماس في اليمن معاذ ابوشمالة رحب بقيادات الاحزاب والمكونات السياسية وزيارتهم للتعزية باستشهاد رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار شاكرا لهم ذلك مستعرضا في كلمته مناقب الشهيد السنوار وما قدمه في حياته النضالية حتى قيادته لعملية طوفان الاقصى والعمليات البطولية لمواجهة العدو الصهيوني حتى استشهاد وهو يقاتل جنود الاحتلال وجها لوجه.
رافق الامين العام والامين العام المساعد للمؤتمر خلال الزيارة اعضاء اللجنة العامة عبده العدلة وحسين حازب ونبيل الحمادي وعضوالامانة العامة عبدالملك الفهيدي وعضوا اللجنة الدائمة جمال فضل صائل و الدكتور حميد المزجاجي ومن احزاب التحالف عبدالمجيد الحنش وعبدالكريم الحيفي .








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