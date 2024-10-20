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أخبار
المؤتمر نت - تشهد العاصمة صنعاء في هذه الأثناء أمطاراً متوسطة إلى غزيرة محصوبة برياح، وسط تحذيرات للمواطنين من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية

أمطار على صنعاء.. وتحذير مهم للمواطنين

المؤتمرنت -
أمطار على صنعاء.. وتحذير مهم للمواطنين
تشهد العاصمة صنعاء في هذه الأثناء أمطاراً متوسطة إلى غزيرة محصوبة برياح، وسط تحذيرات للمواطنين من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية.

وكان المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر توقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات أبين، لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، الحديدة، المحويت، حجة وسهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات الجوف، صعدة، مأرب، صنعاء، ذمار، البيضاء، شبوة، حضرموت وأرخبيل سقطرى.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ لحج: 26.5ملم، تعز: 18.0، الحديدة: 2.1، كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق المحطات على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، إب، المحويت وريمة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن عبور الجسور الأرضية، والعواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب.








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