المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 42 ألفاً و603

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 42 ألفاً و603 شهداء و99 ألفاً و795 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأوضحت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 84 شهيدًا و158 مصاباً.



وأشارت إلى ارتفاع حصيلة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في مشروع بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة ليلة أمس إلى 87 شهيدًا ومفقودًا تحت الأنقاض، وأكثر من 40 إصابة، بينها حالات حرجة جدًا.



ونوهت الوزارة إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.



الجدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في عدوانه الغاشم على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ووسع عملياته إلى استهداف الأراضي اللبنانية، مما زاد من المخاوف الدولية بشأن توسع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.