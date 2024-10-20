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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة شهداء الضفة الغربية بما فيها القدس نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 759 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر 2023

759 شهيداً بينهم 165 طفلاً في الضفة الغربية

المؤتمرنت -
759 شهيداً بينهم 165 طفلاً في الضفة الغربية
ارتفعت حصيلة شهداء الضفة الغربية بما فيها القدس نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 759 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، بارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى 759 شهيدا، منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن من بين الشهداء 165 طفلًا، و18 امرأة، إضافة إلى تسجيل أكثر من 6500 إصابة في الفترة ذاتها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مخلفة 42603 شهداء، و99795 مصابًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.








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