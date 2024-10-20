المؤتمرنت -

20 ألف فلسطيني نزحوا قسراً من جباليا

قالت وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن 20 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من مخيم جباليا شمال قطاع غزة بحثًا عن الأمان، بما في ذلك من هم في ملاجئ الأونروا.



وأفادت الأونروا، في بيان وزعه مكتبها الإعلامي في غزة، أن الناس فقدوا كل شيء، وهم بحاجة إلى كل شيء، بما في ذلك الطعام والماء والبطانيات والفراش.. إنها أبسط الأساسيات.



وشددت على أنه تم الإبلاغ عن نقص حاد في الوقود والإمدادات الطبية في آخر المستشفيات المتبقية، وأن نقص الوقود يؤثر أيضا على إمكانية الحصول على المياه.



وأكدت المنظمة الأممية أن ما تم السماح به من عشرات الشاحنات المحملة بالدقيق بالعبور إلى مدينة غزة هذا الأسبوع هي كمية غير كافية على الإطلاق.



وأوضحت، أن بعض المخابز في مدينة غزة تمكنت من زيادة إنتاج الخبز لتوزيعه على الناس في ملاجئ الأونروا.



وقالت الأونروا :"حان الوقت لإراحة الناس الذين حطمتهم الخسارة والتشرد والحزن، وحان الوقت لزيادة تدفق المساعدات وجعلها دون انقطاع".