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أخبار
المؤتمر نت - رجل بلّغ عن نفسه مقابل هذا المبلغ

رجل بلّغ عن نفسه مقابل 10 ملايين دولار

المؤتمرنت -
رجل بلّغ عن نفسه مقابل 10 ملايين دولار
تعرض الحكومة الأميركية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات "تؤدي إلى تحديد موقع "منفذ الإعلام العسكري الروسي Rybar، وموظفيه"، وفقًا لبيان نُشر على مهمة مكافآت العدالة.

وتهدف Rybar، التي لديها أكثر من 1.3 مليون مشترك على قناتها على تليغرام والتي تركز بشكل أساسي على غزو الكرملين لأوكرانيا، إلى "تعزيز القدرات العسكرية الروسية وتعزيز الروايات المؤيدة لروسيا والمعادية للغرب"، وفقًا لما نقلته "بلومبرغ" عن بيان الهيئة الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business".

كما تدير "ريبار"، التي يُزعم أنها كانت مدعومة في وقت مبكر من قبل حليف الكرملين المتوفى الآن والمتمرد يفغيني بريغوزين، قنوات الدعاية الاجتماعية #HOLDTHELINE و #STANDWTHTEXAS "للترويج للمصالح السياسية للحكومة الروسية" في الولايات المتحدة، وفقًا لموقع توليد المعلومات التابع للحكومة الأميركية.

وتتلقى شركة Rybar الآن تمويلًا من شركة Rostec، وهي شركة الصناعات الدفاعية الحكومية الروسية، والتي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات منذ عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للموقع، أنشأت شركة Rybar قناة "TEXASvsUSA" على X (تويتر سابقاً)، والتي تسعى إلى "تعزيز الانقسام الاجتماعي، وتأجيج الخلاف الحزبي والعرقي، وتشجيع الكراهية والعنف" في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

وقالت الحكومة الأميركية في سبتمبر إن موسكو أنفقت ملايين الدولارات للتأثير على الانتخابات المقبلة وتعزيز نفوذ الكرملين من خلال إنشاء عشرات من نطاقات الويب المستخدمة "لنشر الدعاية الحكومية الروسية سراً".

كجزء من الحملة، أعلنت وزارة الخزانة عن عقوبات جديدة على هيئة البث الروسية الممولة من الدولة RT وإدارتها، بما في ذلك رئيسة التحرير مارغريتا سيمونيان.

في رد بالفيديو على إعلان المكافأة مقابل المعلومات، نفى مدير شركة Rybar ميخائيل زفينتشوك استخدام عمليته للتأثير على الانتخابات الأميركية، وأعطى عنوان تسجيله في موسكو.

وقالت شركة Rybar إنها تتوقع من الحكومة الأميركية سداد الدفعة الموعودة في مقابل العنوان، عبر تحويل أموال مباشر، أو زر التبرع على موقع Rybar على الويب، أو بالعملة المشفرة.*وكالات








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