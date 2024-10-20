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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الحاج

جابر الوهباني يواسي آل الجوبري

المؤتمرنت -
جابر الوهباني يواسي آل الجوبري
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الحاج أحمد فارع شمسان الجوبري، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.


وفي برقية العزاء التي بعثها الى أولاد الفقيد ياسر وعمرو وعرفات أحمد فارع، وكافة آل الجوبري، بعزلة الايفوع بمديرية المواسط محافظة تعز، أعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل..

سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فيسح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








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