المؤتمرنت -

احذروا.. أمطار وسيول واضطراب البحر

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى وشرق المياه الإقليمية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من سهل تهامة ومحافظات حجة، الحديدة، المحويت، صعدة، ريمة، إب، تعز، لحج، الضالع، أبين وأرخبيل سقطرى.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، البيضاء، مأرب، الجوف، عمران، صنعاء، ذمار وعدن.



وأشار المركز إلى احتمال اضطرب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق المياه الإقليمية للبلاد.



وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز: 34.4ملم، إب: 31.5، المحويت: 16.3، لحج: 11.9، صنعاء: 9.1، صعدة: 4.6، الزهرة ـ الحديدة: 4.6، الضالع: 3.4، الجوف: 1.6 ملم.



كما هطلت أمطار كانت خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات سقطرى، حضرموت، شبوه، مأرب، البيضاء، أبين، ريمة، حجة، عمران وسهل تهامة.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول وعبور الجسور الأرضية، ومن العواصف الرعدية ونصح بأخذ الاحتياطات اللازمة للاحتماء منها.



كذلك حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب، ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج.