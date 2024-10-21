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أخبار
المؤتمر نت - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين، أن 100 ألف من سكان جباليا محاصرون من دون إمدادات منذ 3 أسابيع

100 ألف فلسطيني محاصرون في جباليا

المؤتمرنت -
100 ألف فلسطيني محاصرون في جباليا
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين، أن 100 ألف من سكان جباليا محاصرون من دون إمدادات منذ 3 أسابيع.

وقال نائب مدير شؤون الأونروا في غزة، سام روز، في تصريحات صحفية، إن "هجمات الجيش الإسرائيلي خلال 5 أيام، استهدفت 3 من مرافقنا".

ولفت إلى أن "الوضع في شمال غزة يتجاوز أي شيء رأيناه منذ بداية الحرب".

من جانبها، كشفت إيناس حمدان مسؤولة الإعلام في "الأونروا"، أن إسرائيل رفضت طلبا عاجلا تقدمت به الوكالة لإجلاء العالقين تحت الأنقاض، جراء الإبادة التي ترتكب شمال قطاع غزة.

وقالت المسؤولة الأممية: "على مدى الأسبوعين الماضيين، حذرنا مرارا من أن تشديد الحصار على جباليا ومحافظة الشمال بشكل عام يزيد الأوضاع كارثية، والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تعرض عشرات الآلاف من المدنيين لخطر محدق".

وأضافت: "علاوة على ذلك، فإن الهجوم العسكري في شمال غزة يقطع وصول الناس إلى الضروريات اللازمة لبقائهم، بما في ذلك المياه".

وحذرت من أن "مخيم جباليا مُحاصر منذ أكثر من أسبوعين، ونتلقى معلومات عن عائلات محاصرة في منازلها، والمياه والطعام على وشك النفاد، والصور الواردة من المخيم تظهر السكان يركضون للنجاة بحياتهم، دون وجود مكان آمن للجوء إليه".

وعلى صعيد المنظومة الطبية، قالت حمدان: "في 18 أكتوبر الجاري، تم استهداف اثنين من أصل 3 مستشفيات متبقية في محافظة شمال غزة بشكل مباشر (مستشفى العودة والإندونيسي)، وهذه الهجمات تفاقم الأزمة الإنسانية التي تشهدها (محافظة) شمال غزة بشكل مقلق للغاية".

وطالبت المسؤولة الأممية، إسرائيل بـ"السماح للفرق الإنسانية وفرق الإنقاذ بالوصول إلى المرضى والجرحى والمحاصرين دون تأخير، لأن كل دقيقة تأخير تفاقم الكارثة".








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