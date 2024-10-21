المؤتمرنت -

الامين المساعد يعزي الاعلامي شرف قحطان بوفاة والده

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة الى الاعلامي شرف غالب قحطان، مدير تحرير الأخبار بقناة اليمن اليوم، وذلك بوفاة المغفور له - باذن الله تعالى- والده.



وفي برقية العزاء أعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل..



سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فيسح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".