الإثنين, 21-أكتوبر-2024 الساعة: 06:37 م - آخر تحديث: 06:31 م (31: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حروف موجوعة في رحيل الإعلامي الجميل حسن عبدالوارث
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة الشي

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حسين الغزي

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حسين الغزي
بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ حسين مرشد الغزي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ / عبدالله حسين مرشد الغزي، وإخوانه، والى عضوي اللجنة الدائمة، الشيخ علي مرشد الغزي، والشيخ عبدالله علي الغزي، وكافة آل الغزي، بمديريتي ذيبين وخارف، بمحافظة عمران، عبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
"إنا لله وإنا اليه راجعون" .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: برشلونة يُنذر ريال مدريد بـ"خماسية"!
رياضة: ليفربول يحافظ على قمة "البريميرليغ"
رياضة: إنتر ميلان يحسم مواجهته أمام روما
أخبار: احذروا.. أمطار وسيول واضطراب البحر
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً من الضفة
اقتصاد: أسعار الذهب عند ذروة جديدة
أخبار: بن حبتور يُقدَم واجب العزاء في استشهاد السنوار
أخبار: أبو عبيدة يعلّق على عملية “البحر الميت”
رياضة: نابولي ينفرد بصدارة الكالتشيو
أخبار: جابر الوهباني يواسي آل الجوبري
أخبار: الرهوي يقدم واجب العزاء باستشهاد السنوار
فنون ومنوعات: رجل بلّغ عن نفسه مقابل هذا المبلغ
عربي ودولي: 20 ألف فلسطيني نزحوا قسراً من جباليا
عربي ودولي: 759 شهيداً بينهم 165 طفلاً في الضفة
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 42 ألفاً و603
أخبار: أمطار على صنعاء.. وتحذير مهم للمواطنين
أخبار: المؤتمر والأحزاب السياسية يقدّمون العزاء في استشهاد يحيى السنوار
رياضة: ريال مدريد ينجو من فخ سيلتا فيغو في الليغا
رياضة: يوفنتوس يضرب لاتسيو بـ"نيران صديقة"
رياضة: باريس يستعيد الصدارة بنقاط ستراسبورغ
رياضة: فوز يونايتد وتوتنهام وسقوط أرسنال
أخبار: الفلسطينيون يعانون "أهوالا تفوق الوصف"
عربي ودولي: مجزرة جديدة للاحتلال في بيت لاهيا
مجتمع مدني: 8 نصائح لتغيير شخصية الطفل الخجول
أخبار: صنعاء تبحث سبل خفض فاتورة الاستيراد
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024