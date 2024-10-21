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أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حسين الغزي

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ حسين مرشد الغزي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ / عبدالله حسين مرشد الغزي، وإخوانه، والى عضوي اللجنة الدائمة، الشيخ علي مرشد الغزي، والشيخ عبدالله علي الغزي، وكافة آل الغزي، بمديريتي ذيبين وخارف، بمحافظة عمران، عبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.



سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

"إنا لله وإنا اليه راجعون" .

