المؤتمرنت -

الاحتلال يمنع دخول المساعدات إلى شمال غزة

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع البعثات الإنسانية من إيصال الإمدادات الضرورية بما فيها الأدوية والأغذية للأشخاص المحاصرين بشمال قطاع غزة.



وقال لازاريني، في بيان اليوم، إن المستشفيات تعرضت للقصف وتركت دون كهرباء، وترك المصابون بلا رعاية، مضيفا أن الملاجئ المتبقية لـ"الأونروا" مزدحمة بشكل كبير لدرجة أن بعض النازحين أصبحوا مضطرين للعيش في أماكن غير لائقة.



وأشار إلى التقارير التي أفادت بأن الناس الذين يحاولون الفرار يقتلون وتترك جثثهم في الشوارع، فيما تمنع البعثات التي تهدف إلى إنقاذ الأشخاص من تحت الأنقاض.



وشدد المفوض العام لوكالة الأونروا، على ضرورة أن تتمكن الوكالات الإنسانية بما فيها "الأونروا" من الوصول إلى شمال غزة، منبها إلى أن منع المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح لتحقيق أغراض عسكرية هو علامة على مدى "تدني البوصلة الأخلاقية".



وأكد على وجوب أن تصل المساعدة إلى كل محتاج في غزة، وأن وقف إطلاق النار هو البداية لوضع حد لهذا الكابوس الذي لا ينتهي.



ومنذ السادس من أكتوبر الجاري، تشن قوات الاحتلال عدوانا واسعا على شمال قطاع غزة برا وجوا، حيث فرضت حصارا كاملا على المنطقة ومنعت دخول إمدادات الماء والغذاء والدواء، وذلك بالتزامن مع تصعيد عدوانها المكثف على القطاع بأكمله، مستخدمة أشد الأسلحة فتكا برا وجوا وبحرا.