الإثنين, 21-أكتوبر-2024 الساعة: 09:40 م - آخر تحديث: 09:28 م (28: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حروف موجوعة في رحيل الإعلامي الجميل حسن عبدالوارث
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - واعلنت الوزارة ان يوم غد الثلاثاء 19 ربيع الاخر 1446 الموافق 22 اكتوبر 2024

إعلان هام من وزارة التربية والتعليم

المؤتمرنت -
إعلان هام من وزارة التربية والتعليم
أكدت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بدء اختبارات النقل الأساسية والثانوية، للفصل الأول من العام الدراسي ١٤٤٦ﮪ الموافق ٢٠٢٥/٢٠٢٤م،

واعلنت الوزارة ان يوم غد الثلاثاء 19 ربيع الاخر 1446 الموافق 22 اكتوبر 2024 بدء اختبارات النقل المدرسية لنهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل.

وحسب التقويم المدرسي فمن المقرر بدء اجازة منتصف العام الدراسي يوم السبت 2 نوفمبر 2024، على ان تبدأ الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني الثاني لجميع المراحل الدراسية يوم السبت 7 جمادي الاولى 1446هـ الموافق 9 نوفمبر 2024م.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: وفاء عامر تدعم الأرامل والمُطلقات
محافظات: عُباد يتفقد ترميمات في شوارع مديرية معين
أخبار: الرهوي يحث على دعم المكفوفين
عربي ودولي: 100 ألف فلسطيني محاصرون في جباليا
رياضة: برشلونة يُنذر ريال مدريد بـ"خماسية"!
رياضة: ليفربول يحافظ على قمة "البريميرليغ"
رياضة: إنتر ميلان يحسم مواجهته أمام روما
أخبار: احذروا.. أمطار وسيول واضطراب البحر
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً من الضفة
اقتصاد: أسعار الذهب عند ذروة جديدة
أخبار: بن حبتور يُقدَم واجب العزاء في استشهاد السنوار
أخبار: أبو عبيدة يعلّق على عملية “البحر الميت”
رياضة: نابولي ينفرد بصدارة الكالتشيو
أخبار: جابر الوهباني يواسي آل الجوبري
أخبار: الرهوي يقدم واجب العزاء باستشهاد السنوار
فنون ومنوعات: رجل بلّغ عن نفسه مقابل هذا المبلغ
عربي ودولي: 20 ألف فلسطيني نزحوا قسراً من جباليا
عربي ودولي: 759 شهيداً بينهم 165 طفلاً في الضفة
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 42 ألفاً و603
أخبار: أمطار على صنعاء.. وتحذير مهم للمواطنين
أخبار: المؤتمر والأحزاب السياسية يقدّمون العزاء في استشهاد يحيى السنوار
رياضة: ريال مدريد ينجو من فخ سيلتا فيغو في الليغا
رياضة: يوفنتوس يضرب لاتسيو بـ"نيران صديقة"
رياضة: باريس يستعيد الصدارة بنقاط ستراسبورغ
رياضة: فوز يونايتد وتوتنهام وسقوط أرسنال
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024