المؤتمرنت -

إعلان هام من وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بدء اختبارات النقل الأساسية والثانوية، للفصل الأول من العام الدراسي ١٤٤٦ﮪ الموافق ٢٠٢٥/٢٠٢٤م،



واعلنت الوزارة ان يوم غد الثلاثاء 19 ربيع الاخر 1446 الموافق 22 اكتوبر 2024 بدء اختبارات النقل المدرسية لنهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل.



وحسب التقويم المدرسي فمن المقرر بدء اجازة منتصف العام الدراسي يوم السبت 2 نوفمبر 2024، على ان تبدأ الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني الثاني لجميع المراحل الدراسية يوم السبت 7 جمادي الاولى 1446هـ الموافق 9 نوفمبر 2024م.