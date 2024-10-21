المؤتمرنت -

حصيلة جديدة للعدوان على لبنان

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023، إلى 2483 شهيداً و11 ألفاً و628 مصاباً.



وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، أن حصيلة الضحايا ليوم أمس الأحد بلغت 19 شهيداً و98 جريحا، تضمنت 13 شهيداً و36 مصابا في جنوب لبنان، و6 شهداء و52 جريحا في النبطية، و9 جرحى في البقاع شرقي لبنان، وجريح واحد بجبل لبنان.



ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن في الأيام الأخيرة زاد الكيان الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.