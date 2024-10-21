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أخبار
المؤتمر نت - يشارك المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم في التصفيات الآسيوية تحت 17 سنة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2025م، ضمن المجموعة التاسعة

ناشئو اليمن إلى التصفيات الآسيوية

المؤتمرنت -
ناشئو اليمن إلى التصفيات الآسيوية
يشارك المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم في التصفيات الآسيوية تحت 17 سنة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2025م، ضمن المجموعة التاسعة التي ضمت منتخبات قيرغيزستان وميانمار وفيتنام مستضيف البطولة خلال الفترة من 19 إلى 27 أكتوبر 2024م.

ويخوض المنتخب الوطني للناشئين أولى مبارياته الأربعاء المقبل أمام نظيره ميانمار ويلتقي في المباراة الثانية الجمعة المقبلة منتخب قيرغيزستان واللقاء الأخير مع منتخب فيتنام الأحد القادم من منافسات البطولة.

ويتأهل من التصفيات الآسيوية إلى نهائيات كآس آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات العشر، وأفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

وكان المنتخب الوطني للناشئين بقيادة جهازه الفني المدرب الوطني الكابتن سامر فضل ومساعده الكابتن علي النونو ومدرب اللياقة البدنية الكابتن وليد النزيلي ومدرب الحراس الكابتن محمد درهم، خاض مرحلة إعداد بمعسكر داخلي في العاصمة صنعاء ومباريات تجريبية أمام أندية العاصمة لتقييم إمكانيات اللاعبين واختيار القائمة النهائية.

كما خاض معسكراً خارجياً في العاصمة العمانية مسقط تخلله إجراء مباراة ودية أمام نظيره العماني انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للناشئين، 23 لاعباً هم على النحو الآتي:

1- أنس أنيس محمد سعيد الحكيمي

2- عمر أنور أحمد قاسم عطوي

3-- أيمن محمد علي عبدالرب

4- عبدالله أحمد ردمان سعيد

5- عصام عبيد صالح السقاف

6- كريم حمدي كريم عبداللطيف

7- مدين محمد أحمد الورد

8- أحمد عبدالله سالم أحمد مهيم

9- أحمد عبده علي نعمان الجليدي

10- أحمد طلال أحمد سيف سعيد

11- أحمد ناصر فضل سالم شيخ

12- علي ناصر أحمد محمد دليو

13- عبدالرحمن جميل سعد السعواني

14- يونس سالم الخضر شيخ

15- محمد علي صالح عبدالله

16- خالد جمال محسن محمد سويدان

17- عبدالله محمد أحمد علي عبدالله

18- أنس سالم الخضر شيخ الدوح

19- وسام فؤاد عبدالله علي الأصبحي

20- محسن حامد محسن البيضاني

21- سيلان بشير محمد عبدالله سيلان

22- أكرم إبراهيم أحمد إبراهيم كاذي

23- محمد وهيب محمد محمود الجراش.








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