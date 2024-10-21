المؤتمرنت -

سلسلة هزات أرضية في خليج عدن

سجّلت محطات رصد ودراسات الزلازل في المركز الوطني لرصد ودراسات الزلازل والبراكين بمحافظة ذمار، اليوم، خمس هزات أرضية متوسطة وخفيفة غرب خليج عدن.



وأوضح رئيس مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين، المهندس محمد حسين الحوثي، أن هزة أرضية بقوة "4.9" درجة على مقياس "ريختر" سُجلت عند التقاء خطي الطول والعرض "12.107" شمالاً، و"46.09" شرقاً، عند الساعة "1:12" ظهراً "بتوقيت صنعاء"، وتبعها نشاطان زلزاليان في الموقع نفسه، الأول بقوة "2.9" درجة، عند الساعة "1:25" ظهراً، وآخر بقوة "2.8"، عند الساعة "1:27" عصراً.



كما سجّلت محطات الرصد هزتين عند التقاء خطي الطول والعرض "12.12" شمالاً، و"46.15" شرقاً، الأولى بقوة "2.5" درجة على مقياس ريختر، عند الساعة "1:27" ظهراً، والثانية بقوة "3.6" درجة، عند الساعة "3:04" عصراً.



وأكد الحوثي أن هذه الهزات الزلزالية تندرج ضمن الأنشطة الطبيعية التي تسجّل في خليج عدن والبحر الأحمر؛ نتيجة الانفتاح المستمر لقاعيهما بمعدل 3-5 سم في السنة، وتحرك الصفيحة العربية؛ نتيجة لذلك نحو الشمال الشرقي بالمعدل نفسه.