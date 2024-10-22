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أخبار
المؤتمر نت - أمطار وسيول ورياح قوية.. استعدّوا للمنخفض الجوّي

أمطار وسيول ورياح قوية.. استعدّوا للمنخفض الجوّي

المؤتمرنت -
أمطار وسيول ورياح قوية.. استعدّوا للمنخفض الجوّي
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، بتأثر المياه الإقليمية شرق خليج عدن بمنطقة ضغط جوي منخفض.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، للـ 24 ساعة القادمة، اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة برياح قوية على شرق خليج عدن وسواحل وهضاب محافظتي المهرة وحضرموت وأجزاء من أرخبيل سقطرى.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت، حجة وغرب صعدة وأجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي ومناطق من مرتفعات محافظتي أبين وشبوة.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ إب: 5.3ملم، زبيد ـ الحديدة: 3.7، الضالع: 3.2، المعافر ـ تعز: 1.4، طور الباحة ـ لحج: 0.5، البيضاء: 0.2، ريمة: 0.1

وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، الحديدة وسقطرى وأجزاء من سهل تهامة.

حذر المركز الصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج شرق خليج عدن والسواحل الشرقية وأرخبيل سقطرى.

كما حذر المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول والجسور الأرضية أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب الضباب والشابورة المائية أو السحب المنخفضة.








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