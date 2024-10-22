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المؤتمر نت - أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن قيادة الدولة تحرص على تعزيز وتطوير قطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته ودعم وتشجيع التعليم الأهلي باعتباره رديف أساسي للمؤسسات العامة

بن حبتور يؤكد الحرص على تطوير قطاع التعليم

المؤتمرنت -
بن حبتور يؤكد الحرص على تطوير قطاع التعليم
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن قيادة الدولة تحرص على تعزيز وتطوير قطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته ودعم وتشجيع التعليم الأهلي باعتباره رديف أساسي للمؤسسات العامة.

جاء ذلك لدى زيارته اليوم الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا ولقائه رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الدكتور يحيى المتوكل ورئيس الاكاديمية الدكتور أحمد الشامي، وعميد مركز الجودة الدكتور محمد الصوفي ورؤساء الأقسام العلمية.

وفي اللقاء جرى مناقشة أوضاع الأكاديمية ونشاطها العلمي على مستوى مختلف الأقسام العلمية التي تغطي العلوم الإدارية والمالية والحاسوب وتقنية المعلومات والشريعة والقانون واللغات، فضلاً عن مسار شراكتها على المستويين المحلي والخارجي ومشاريعها التطويرية المقبلة.

واستعرض الدكتور الشامي، أبرز الأنشطة العلمية للأكاديمية ورسائل الماجستير التي ركزت على جوانب حيوية غطت معظم التخصصات التي تتيحها الأكاديمية عبر مختلف أقسامها.

وثمن تفهم قيادة التربية والتعليم والبحث العلمي للإشكاليات التي يواجهها التعليم العالي وحرصه على معالجتها والإسناد المستمر من الدكتور بن حبتور، للأكاديمية ومشاريعها التطويرية.

وقد أثنى عضو المجلس السياسي الأعلى على الدور الحيوي الذي تضطلع به الأكاديمية في خدمة التنمية البشرية ورفد المؤسسات العامة والخاصة بالكوادر المؤهلة وكذا سوق العمل.

ونوه بالمشاريع التطويرية للأكاديمية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.








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