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المؤتمر نت - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن تغيرات جوية طارئة في طقس اليمن، محذراً المواطنين من خطورة الساعات القادمة

استعدّوا لـ"تغيّرات الطقس".. الشوافي يحذّر المواطنين

المؤتمرنت -
استعدّوا لـ"تغيّرات الطقس".. الشوافي يحذّر المواطنين
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن تغيرات جوية طارئة في طقس اليمن، محذراً المواطنين من خطورة الساعات القادمة.

وتوقع الفلكي الشوافي، "ليلة ماطرة على المهرة بدرجة رئيسية (أمطار متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة على بعض المناطق)"، مشيراً إلى بعض الهطول على أرخبيل سقطرى وتمتد خلال الساعات القادمة وصباح الغد إلى مناطق واسعة من حضرموت.

وأكد الشوافي "استمرار الأمطار شرقاً مع توسعها أكثر يوم الخميس غرباً خصوصاً مرتفعات وأحواض جبلية جنوبية غربية وغربية، وأجزاء واسعة من السهول الساحلية الجنوبية والغربية وبعض المناطق من الهضاب الداخلية".

وأشار الفلكي اليمني إلى أنه "متوقع الجمعة المقبلة تمركز معظم الأمطار غرب اليمن"، داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة نشرات الطقس.








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