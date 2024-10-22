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أخبار
المؤتمر نت - دشن وزير النقل والأشغال العمل في المرحلة الأولى من مواقف باصات النقل لصعود ونزول الركاب

تحديد محطات وقوف باصات النقل في صنعاء

المؤتمرنت -
تحديد محطات وقوف باصات النقل في صنعاء
اطلع وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم اليوم، على أعمال الصيانة والترميمات الاسفلتية لشارع كلية الشرطة وصولا إلى ما بعد جسر المالية من اتجاه السبعين.

واستمع الوزير ومعه مدير مكتب الأشغال بالأمانة المهندس عبدالسلام الجرادي من المهندسين المشرفين إلى إيضاح عن الأعمال التي يتم تنفيذها بالمشروع والمتمثلة في ترميم وصيانة الشارع، ووضع طبقة اسفلتية ابتداء من أمام كلية الشرطة إلى ما بعد جسر المالية بطول كيلو متر وعرض 14 مترا، والذي تنفذه المؤسسة العامة للطرق والجسور، بتمويل وإشراف من صندوق صيانة الطرق.

وخلال التدشين أكد وزير النقل والأشغال أهمية المشروع في صيانة وترميم هذا الشارع الحيوي والذي سيسهم في تسهيل حركة السير وتخفيف الازدحام.

كما أكد الحرص على تنفيذ مشاريع صيانة وترميم الطرق والشوارع الرئيسة في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات لما من شأنه تخفيف الازدحامات والاختناقات المرورية وبما يصب في خدمة المواطنين.. حاثا القائمين على المشروع على الالتزام بتنفيذه وفقا للمواصفات والفترة الزمنية المحددة.

وأشار الوزير قحيم إلى أن مشاريع الطرق تعد من أهم مشاريع البنية التحتية التي تحرص الوزارة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة وفقا للأولوية وبحسب الامكانيات المتاحة.

عقب ذلك دشن وزير النقل والأشغال العمل في المرحلة الأولى من مواقف النقل البري لصعود ونزول الركاب في شوارع تعز وحدة والزبيري بمديرية السبعين في أمانة العاصمة.

وتشمل المرحلة الأولى 132 من مواقف النقل الخاصة بصعود ونزول الركاب في الشوارع الثلاثة منها 53 موقفا في شارع حدة، و42 موقفا بشارع تعز، و37 موقفا بشارع الزبيري.

وخلال التدشين نوه وزير النقل والأشغال بأهمية هذه الخطوة لتحديد محطات وقوف باصات الأجرة لصعود ونزول الركاب في ثلاثة من أهم شوارع أمانة العاصمة وبما يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية فيها.

ولفت إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار الحرص على تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع الحلول والمعالجات للاختناقات المرورية.

إلى ذلك قام وزير النقل والأشغال العامة بالنزول الميداني للاطلاع عن كثب على موضوع الشكوى المقدمة من أحد المواطنين في حارة الحشيشية بمديرية شعوب، وكذا الشكوى المقدمة من أحد المواطنين في حارة نقم بمديرية آزال.

ووجه مكتب الأشغال في الأمانة بالنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين والبت فيها وفقا للقانون.. مؤكدا الحرص على التفاعل مع قضايا وهموم المواطنين ووضع المعالجات المناسبة لها.








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