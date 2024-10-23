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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات، واضطراب البحر في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية

أمطار ورياح قوية.. تحذير من اضطراب البحر

المؤتمرنت -
أمطار ورياح قوية.. تحذير من اضطراب البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات، واضطراب البحر في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ورياح هابطة على محافظات المهرة، حضرموت، وشبوة.

كما يُتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على مناطق متفرقة من أرخبيل سقطرى، أبين، البيضاء، لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت، حجة وغرب كل من ذمار وصعدة وأجزاء من مرتفعات وسهل تهامة والساحل الغربي.

وأشار المركز إلى احتمال اضطراب البحر وارتفاع الموج في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في حوف ـ المهرة: 4.5ملم، الكدن - الحديدة: 0.5، إب: 0.3، المحويت: 0.2، المعافر ـ تعز: 0.1.

وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من أرخبيل سقطرى، حضرموت، ريمة ومرتفعات وسهل تهامة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة وتكوّن الضباب والشابورة المائية.

كما حذر الصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.








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