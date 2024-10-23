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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 42 ألفاً و792 شهيداً، و100 ألف و412 مصاباً

42792 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

المؤتمرنت -
42792 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 42 ألفاً و792 شهيداً، و100 ألف و412 مصاباً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، بأن قوات الاحتلال، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 74 شهيداً و130 مصاباً.

وأكدت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويواصل الاحتلال استهدافه للفلسطينيين في مختلف أنحاء القطاع، سواء في ما تبقى من مبان سكنية، أو في خيام النازحين، وفي مدارس وكالة "الأونروا".








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